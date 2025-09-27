1-1 tra Juventus e Atalanta: a Sulemana risponde Cabal. Nel finale espulso De Roon

Finisce 1-1 il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A. Juventus e Atalanta si dividono la posta con le reti di Kamaldeen Sulemana nel primo tempo per i bergamaschi e di Juan Cabal all'80esimo per i bianconeri.

LA PARTITA

Tudor si presenta con Openda unica punta, il belga è preferito a Vlahovic e David e viene assistito da Yildiz e Adzic, quest'ultimo all'esordio da titolare nella sua 13ª partita in bianconero. Atalanta che ritrova Bellanova dal 1' e che inserisce Ahanor come braccetto di difesa. Primo quarto d'ora di marca bianconera, con Kalulu che trova il palo e Carnesecchi che dice no ad Adzic. La furia iniziale svanisce e l'Atalanta, che si era affidata alle ripartenze, inizia a prendere possesso della palla. Il vantaggio orobico prima dell'intervallo per un pallone perso da Adzic che porta Sulemana a una grande giocata in solitaria finalizzata con un bel sinistro che infila Di Gregorio.

Secondo tempo in cui Tudor prova a cambiare le carte, inserendo prima Vlahovic, poi cambiando modulo passando a una difesa a 4. L'impressione però è che l'Atalanta sia assolutamente in grado di gestire la partita e così sarebbe se non fosse che Kossounou svirgola clamorosamente su un traversone di Joao Mario: Cabal, entrato da poco, stoppa e tira segnando il suo primo gol in Serie A. Al 78' la partita è nuovamente in parità, due minuti più tardi l'inerzia è in favore della Juve: De Roon colpisce McKennie e si prende il secondo giallo. Orobici che soffrono nei minuti finali, Juve che ci crede e che sfiora anche il sorpasso, che manca di poco. Il derby croato fra Tudor e Juric termina in parità.