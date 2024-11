100, come le vittorie ottenute da Fofana nei top 5 campionati europei

Quella di ieri sera è stata una serata importante per Youssouf Fofana. Vincendo contro il Monza, infatti, il centrocampista del Milan ha conquistato la sua centesima vittoria nell'ambito dei cinque maggiori campionati europei.

5 di queste sono per l'appunto state ottenute con la maglia rossonera in Serie A, mentre le altre 95 il francese le ha maturate in patria, in Francia, in Ligue 1, con le maglie di Strasburgo prima e Monaco poi. A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

100 VITTORIE MA BISOGNA ESSERE OBIETTIVI: PER FOFANA IERI È STATO UN BRUTTO MILAN

Youssouf Fofana ha parlato a Sky Sport al termine di Monza-Milan. Le sue dichiarazioni.

È stato un buon Milan?

“Non è stato un buon Milan, ma col Napoli è stato un bel Milan ma non abbiamo vinto. Alla fine la cosa più importante è vincere, siamo felici per questo”.

Un sogno giocare contro il Real Madrid?

“Non è un sogno. Il sogno è stato diventare professionista, ora è un lavoro. Il Real ha vinto un sacco di Champions, ma non importa. Noi dobbiamo mettere tutto in campo”.