15 ottobre 1972, Milan-Atalanta 9-3: è la partita che ha visto segnare il maggior numero di gol nella storia del Campionato a girone unico
Il 15 ottobre 1972, il Milan ha battuto 9-3 a San Siro l'Atalanta: come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, si tratta della partita che ha visto segnare il maggior numero di gol nella storia del campionato a girone unico (12).
Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:
MILAN-ATALANTA 9-3
Reti: 16' Prati, 30' Bigon, 33' Divina, 35' Rivera, 40' Benetti, 50' Chiarugi, 52' Rivera, 54' Ghio, 55' Prati, 64' Bigon, 88' Carelli, 90' Prati
MILAN: Belli, Anquilletti, Zignoli, Rosato, Schnellinger, Biasiolo, Bigon, Benetti, Prati, Rivera, Chiarugi (67' Magherini) - All.: C. Maldini - DT: Rocco
ATALANTA: Pianta (56' Grassi), Maggioni, Divina, Savoia, Vianello, Picella, Sacco, Carelli, Pirola, Ghio, Vernacchia - All.: Corsini
Arbitro: Giunti
