20 febbraio 1986, 40 anni da Re Silvio: quante stelle e trofei

20 febbraio 1986, 40 anni da Re Silvio: quante stelle e trofeiMilanNews.it
Oggi alle 10:20News
di Federico Calabrese

Una data memorabile per il mondo Milan: il 20 febbraio 1986, infatti, cominciò l'era Silvio Berlusconi. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con Franco Ordine che traccia un profondo ritratto sulla figura che ha cambiato l'immagine del club rossonero nel mondo.

Dalla scoperta di Arrigo Sacchi in Serie B, fino ai colpi grossi come Gullit, Rijkaard e Van Basten. Lo strepitoso binomio con Adriano Galliani, la sintonia con Ariedo Braida. Berlusconi alla guida del Milan ha vinto tutto ciò che poteva vincere.