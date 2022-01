22 gennaio 1927, la prima partita di calcio trasmessa alla radio

Il 22 gennaio 1927 è una data storica per la diffusione del calcio. La partita fra Arsenal e Sheffield United è la prima radiotrasmessa. Ad assicurarsi l'evento la BBC che solo tre settimane prima aveva ottenuto i diritti per la trasmissione di eventi sportivi, iniziando con l'incontro di rugby fra Inghilterra e Galles. Per la cronaca Arsenal-Sheffield terminò 1-1 ma la cosa più importante è che la radiocronaca ebbe un successo tale da portare allo sviluppo dello sport raccontato alla radio.