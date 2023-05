23 maggio 2007: dopo Istanbul c'è Atene. Inzaghi firma la settima Champions del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'estate del 2006 è probabilmente la più turbolenta e particolare per il calcio italiano. Viene riscritta la classifica di qualche mese prima, con la Juventus che viene retrocessa in Serie B, il Milan che tramite penalizzazione deve passare dalla forche caudine dei preliminari di Champions. I rossoneri, arrivati secondi in classifica, non vengono estromessi direttamente dalla competizione UEFA, ma finiscono a giocare in uno stadio che conoscono bene, cioè il Marakanà di Belgrado, dove anni prima era arrivata una delle più serate più fortunate della storia con Berlusconi e Galliani. La nebbia fece partire l'epopea di fine anni ottanta, nello stesso impianto che vide l'inizio di un'altra cavalcata.

Perché la Stella Rossa viene battuta andata e ritorno, 1-0 all'andata con Inzaghi, 2-1 al ritorno sempre con Superpippo e Seedorf. Nel girone con Anderlecht, Lille e AEK Atene arriva la qualificazione in quattro partite (con dieci punti). Agli ottavi di finale c'è il Celtic, battuto da una discesa libera di Kakà nel supplementare dopo che le due sfide erano finite 0-0. Contro il Bayern, a Monaco, sono ancora Seedorf e Inzaghi a firmare lo 0-2 dopo che l'andata era terminata 1-1. E poi c'è la notte di Manchester, dove Kakà segna uno dei gol più iconici della Champions, un 3-2 United che poi verrà ribaltato completamente al ritorno con il 3-0 che vale la finale.

È il 23 maggio del 2007, ad Atene, sono passati due anni dall'ultimo incrocio, ma Milan-Liverpool è una classica di quegli anni. A Istanbul nel 2005 i rossoneri andarono avanti per 3-0, il 3-3 finale con le parate di Dudek sono ancora uno spauracchio. Ma alle volte è meglio essere più fortunati che bravi, così Inzaghi devia in rete una punizione di Pirlo, poi lo stesso Superpippo salta il portiere avversario e deposita a porta vuota per il 2-0. Kuyt può solo accorciare per il 2-1 finale: il Milan vince la sua settima Coppa dei Campioni (l'ultima) partendo appunto da un'estate di passione, quella del 2006, ma soprattutto dai preliminari di Champions League.