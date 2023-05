MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

30 maggio 2015, Atalanta-Milan, ultima di campionato. I rossoneri guidati da Inzaghi vincono 3-1, grazie al rigore di Pazzini e la doppietta di Giacomo Bonaventura. In quella gara entra in campo anche un giovanissimo Davide Calabria, al suo esordio assoluto in prima squadra: il terzino subentra all'82' al posto di Mattia De Sciglio.