38a giornata di Serie A, venerdì si torna in campo: diffidati e squalificati delle 20 squadre

38a giornata di Serie A, venerdì si torna in campo: diffidati e squalificati delle 20 squadre
Oggi alle 07:30News
di Andrea La Manna
Questo venerdì riparte per l’ultima volta la Serie A 2025/2026. Un weekend che delineerà definitivamente la classifica di questo campionato: ecco la lista dei diffidati e degli squalificati di tutte le squadre

Questo weekend partirà per l'ultima volta il campionato 2025/2026. Giornata fondamentale che emanerà i verdetti della Champions League e della retrocessione in Serie B. Di seguito la lista di tutti i diffidati e degli squalificati.

SERIE A, 38a GIORNATA: DIFFIDATI E SQUALIFICATI

ATALANTA
Nessuno squalificato
De Ketelaere (diffidato), Djimsiti (diffidato), Krstovic (diffidato)

BOLOGNA
Nessuno squalificato
Cambiaghi (diffidato), Ravaglia (diffidato)

CAGLIARI
Nessuno squalificato
Adopo (diffidato), Borrelli (diffidato), Gaetano (diffidato)

COMO
Nessuno squalificato
Addai (diffidato), Da Cunha (diffidato), Ramon (diffidato)

CREMONESE
Nessuno squalificato
Bonazzoli (diffidato), Grassi (diffidato), Luperto (diffidato), Maleh (diffidato), Vardy (diffidato)

FIORENTINA
Ranieri (squalificato)
Gudmundsson (diffidato), Kean (diffidato)

GENOA
Vitinha (squalificato)
Marcandalli (diffidato)

INTER
Nessuno squalificato
Akanji (diffidato), Mkhitaryan (diffidato)

JUVENTUS
Bremer (squalificato)
Kelly (diffidato), Locatelli (diffidato)

LAZIO
Rovella (squalificato), Tavares (squalificato), Taylor (squalificato),
Pedro (diffidato)

LECCE
Nessuno squalificato
Pierotti (diffidato), Ramadani (diffidato), Veiga (diffidato)

MILAN
Nessuno squalificato
Athekame (diffidato), Fofana (diffidato), Gabbia (diffidato), Modric (diffidato)

NAPOLI
Nessuno squalificato
Nessun diffidato

PARMA
Nessuno squalificato
Nicolussi Caviglia (diffidato)

PISA
Caracciolo (squalificato)
Canestrelli (diffidato), Touré (diffidato), Vural (diffidato)

ROMA
Wesley (squalificato)
El Shaarawy (diffidato), Hermoso (diffidato), Mancini (diffidato)

SASSUOLO
Nessuno squalificato
Laurienté (diffidato), Muric (diffidato), Volpato (diffidato)

TORINO
Maripan (squalificato)
Aboukhlal (diffidato), Lazaro (diffidato)

UDINESE
Kamara (squalificato)
Kristensen (diffidato)

VERONA
Gagliardini (squalificato)
Akpa Akpro (diffidato), Al-Musrati (diffidato), Nelsson (diffidato), Orban (diffidato)