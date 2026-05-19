Serie A, la classifica aggiornata: quattro squadre in due punti per la Champions
Gli ultimi due posti per la prossima edizione della Champions League verranno assegnati nell'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive, la 38^ che si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Sono quattro le squadre che possono centrare l'obiettivo, tutte raccolte in due punti. Attualmente in pole position ci sono Milan e Roma, entrambe a quota 70 punti ma con i rossoneri davanti per gli scontri diretti. A inseguire e sperare ci sono Como e Juventus, quinta e sesta con 68 punti. Si decide anche la salvezza con il Lecce che conserva due lunghezze di vantaggio sulla Cremonese.
LA CLASSIFICA DI SERIE A PRIMA DELL'ULTIMA GIORNATA
Inter 86
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
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Como 68
Juventus 68
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Atalanta 58
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Bologna 55
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 41
Cagliari 40
Lecce 35
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Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18
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