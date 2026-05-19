Serie A, la classifica aggiornata: quattro squadre in due punti per la Champions

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Gli ultimi due posti per la prossima edizione della Champions League verranno assegnati nell'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive, la 38^ che si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Sono quattro le squadre che possono centrare l'obiettivo, tutte raccolte in due punti. Attualmente in pole position ci sono Milan e Roma, entrambe a quota 70 punti ma con i rossoneri davanti per gli scontri diretti. A inseguire e sperare ci sono Como e Juventus, quinta e sesta con 68 punti. Si decide anche la salvezza con il Lecce che conserva due lunghezze di vantaggio sulla Cremonese.

LA CLASSIFICA DI SERIE A PRIMA DELL'ULTIMA GIORNATA

Inter 86

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

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Como 68

Juventus 68

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Atalanta 58

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Bologna 55

Lazio 51

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 41

Cagliari 40

Lecce 35

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Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18