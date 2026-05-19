Milan, da oggi la testa è sul Cagliari: i rossoneri tornano ad allenarsi

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Il Milan torna nella giornata di oggi ad allenarsi al Centro Sportivo di Milanello, all'indomani del giorno di riposo concesso post vittoria a Genova

L'ultima settimana della stagione rossonera comincia ufficialmente oggi. Il gruppo rossonero tornerà infatti nella giornata di oggi ad allenarsi al Centro Sportivo di Milanello: come di consueto con la settimana lunga, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo di lunedì, all'indomani della cruciale vittoria ottenuta in casa del Genova e che ha permesso al Diavolo di trattenere i fili del destino tra le proprie mani.

Da oggi a Carnago si deve pensare solamente al Cagliari: si giocherà domenica alle ore 20.45, in contemporanea con tutte le altre pretendenti agli ultimi due posti Champions League rimasti. Per Allegri e la sua squadra manca veramente solo l'ultimo step, l'ultimo scalino di una stagione nata come un sogno e che rischiava di finire con un incubo: a San Siro, domenica, serve solamente vincere e poi si penserà al futuro.