Milan, da oggi la testa è sul Cagliari: i rossoneri tornano ad allenarsi
L'ultima settimana della stagione rossonera comincia ufficialmente oggi. Il gruppo rossonero tornerà infatti nella giornata di oggi ad allenarsi al Centro Sportivo di Milanello: come di consueto con la settimana lunga, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo di lunedì, all'indomani della cruciale vittoria ottenuta in casa del Genova e che ha permesso al Diavolo di trattenere i fili del destino tra le proprie mani.
Da oggi a Carnago si deve pensare solamente al Cagliari: si giocherà domenica alle ore 20.45, in contemporanea con tutte le altre pretendenti agli ultimi due posti Champions League rimasti. Per Allegri e la sua squadra manca veramente solo l'ultimo step, l'ultimo scalino di una stagione nata come un sogno e che rischiava di finire con un incubo: a San Siro, domenica, serve solamente vincere e poi si penserà al futuro.
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