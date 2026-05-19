Date e orari dell'ultima giornata di campionato: quando gioca il Milan?
Ci siamo: l'ultimo turno di campionato è all'orizzonte. Il Milan deve ancora conquistare il suo obiettivo principale, la qualificazione in Champions League, e ha la fortuna di poterlo fare senza guardare gli altri campi: i rossoneri devono vincere e sono dentro, punto e stop. In contemporanea si giocheranno anche le gare delle altre tre pretendenti agli ultimi due posti rimasti per l'Europa che conta. Ieri la Lega di Serie A ha comunicato in via ufficiale date e orari dell'ultima giornata di campionato.
VENERDÌ 22/05
ore 20.45, Fiorentina-Atalanta
SABATO 23/05
ore 18, Bologna-Inter
ore 20.45, Lazio-Pisa
DOMENICA 24/05
ore 15, Parma-Sassuolo
ore 18, Napoli-Udinese
ore 20.45, Hellas Verona-Roma
ore 20.45, Lecce-Genoa
ore 20.45, Milan-Cagliari
ore 20.45, Torino-Juventus
ore 20.45, Cremonese-Como
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