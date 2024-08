4 gol subiti nelle prime 2 partite. Solo Montella peggio di Fonseca negli ultimi 10 campionati

vedi letture

Quattro gol subiti, che potevano essere molti di più ad essere onesti. La difesa del Milan fa acqua e Paulo Fonseca stesso si è mostrato preoccupato per quello che è un problema serio. Considerando solo il campionato sono 6 le partite consecutive in cui la squadra ha incassato almeno un gol. Per risalire all'ultimo clean sheet dobbiamo andare al 27 aprile, uno scialbo 0-0 contro la Juventus.

2015/16 (allenatore Sinisa Mihajlovic) - 3 gol subiti

2016/17 (Vincenzo Montella) - 6 gol subiti

2017/18 (Vincenzo Montella) - 1 gol subito

2018/19 (Rino Gattuso) - 4 gol subiti

2019/20 (Marco Giampaolo) - 1 gol subito

2020/21 (Stefano Pioli) - 0 gol subiti

2021/22 (Stefano Pioli) - 1 gol subito

2022/23 (Stefano Pioli) - 3 gol subiti

2023/24 (Stefano Pioli) - 1 gol subito

2024/25 (Stefano Pioli) - 4 gol subiti