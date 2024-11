A.A.A. Cercasi Morata. Lo spagnolo è a secco in campionato da due mesi

Non solo l'equilibrio. In questo primo trimestre di stagione al Milan è mancato anche l'apporto dei suoi attaccanti, in modo particolare quello di Alvaro Morata, che fino a questo momento non ha decisamente reso secondo le aspettative. C'è da dire che con lo stile di gioco di Paulo Fonseca lo spagnolo è alle volte più lontano dall'area di rigore avversaria che all'interno di questa, ma i tre gol segnati fino a questo momento sono troppo pochi per valutare positivamente la prima parte dell'esperienza in rossonero del campione d'Europa.

Il Milan deve ripartire in campionato, e per farlo si deve aggrappare ai suoi giocatori più rappresentativi, proprio come Alvaro Morata, che ha intenzione di tornare a timbrare il cartellino in campionato a due mesi dall'ultima volta, quando in occasione della sfida di San Siro contro il Lecce dello scorso 27 settembre aprì le marcature con un colpo di testa su assist di Theo Hernandez.