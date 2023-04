A Spalletti non va giù il calcio di Leao alla bandierina: "Una roba che farà la storia"

MilanNews.it

Nel post partita di Milan-Napoli su Prime Video un nervoso Luciano Spalletti recrimina per alcune decisioni arbitrali, soprattutto nella gestione dei cartellini: "Della gestione dei cartellini ne parlano loro (in studio, ndr). Io avrei voluto un giallo per Krunic che ha fatto un fatto un fallo peggiore di quello che ha fatto Zielinski, e Krunic non è stato ammonito e Zielinski sì. Krunic ha fatto 3-4 falli. Però sono cose italiane, dell’arbitro non ne parlo. Del gesto antisportivo, che è bomba libera tutti nel calcio, che ho visto stasera è una roba che farà la storia del calcio (il riferimento è il calcio di Leao alla bandierina, ndr)”.