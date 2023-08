Abate è sicuro: "Bartesaghi può fare il vice-Theo: neanche lui sa il suo potenziale"

Ignazio Abate, allenatore della Primavera rossonera, è stato intervistato in esclusiva su Gazzetta.it e ha parlato così di Andrea Bartesaghi, promessa del Milan che ben si è comportata nel pre-campionato con la prima squadra. Le sue parole, importanti: "Vice-Theo? La carrozzeria per farlo ce l’ha tutta. Ha fisico, ha motore, è elegante, non sa nemmeno lui il potenziale che ha. A me ricorda Bastoni, ma non è ancora ben definito nel ruolo. Può diventare un centrale nella difesa a quattro, può fare il terzino e anche il terzo di difesa. Deve crescere dal punto di vista caratteriale”