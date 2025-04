Abbiati: "Berlusconi e Galliani i miei padri nel calcio, in quel Milan c'era tutto"

Christian Abbiati, ex storico portiere del Milan con cui ha vinto tutto, è stato protagonista del nuovo episodio di “Storie di Serie A”, rubrica di Radio Serie A. L’ex portiere rossonero ha parlato della sua passione per il Milan da vero tifoso e non solo. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Berlusconi e Galliani:

“I miei padri calcistici? Assolutamente sì, aggiungiamo Ariedo Braida. Ogni volta che lo vedo lo chiamo tutt’ora ‘papà’. Perché sono stati vicini, bravi ad insistere perché quando ero terzo al Milan, a gennaio mi sarebbe piaciuto andare a giocare, invece loro hanno insistito per tenermi e hanno avuto ragione loro. Avevamo tutti un bel rapporto con Ariedo, c’è tutt’ora. Ha lasciato qualcosa di importante“.

Abbiati prosegue

“Ero molto introverso al campo, perché per me Milanello era sacro. Preparatore dei portieri con cui ho legato di più? Faccio un nome su tutti che è Villiam Vecchi che purtroppo non c’è più, ma nelle fasi ho sempre avuto persone che mi hanno aiutato tanto“.