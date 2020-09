AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: partnership con Banco BPM rinnovata per tre anni

Rinnovato per le prossime tre stagioni l'accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Premium Partner, Official Bank e da quest'anno Jersey Sponsor - sponsor di maglia - della Prima Squadra Femminile, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014.

A firmare il rinnovo l'Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, che si sono incontrati oggi presso la sede milanese di Banco BPM.

L'accordo riguarderà le stagioni sportive 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

Il rinnovo della partnership conferma la fiducia tra due realtà nate, cresciute e radicate nel medesimo contesto territoriale e riconosce l’importanza e il valore dello storico brand rossonero in Italia e nel mondo, che continua ad attirare investimenti, ma soprattutto l’entusiasmo di milioni di tifosi.

Questa collaborazione tra la Banca e il prestigioso Club sportivo incrementa tutte le attività già in essere rivolte a clienti e tifosi, come i progetti dedicati ai giovani nelle Academy rossonere, inclusa la Banco BPM Milan Cup, l'importante torneo annuale delle Scuole Calcio Milan presenti su tutto il territorio nazionale; nonché la collaborazione con Fondazione Milan nell'ambito dello sviluppo di progetti sociali.

Dalla stagione 2020/21, inoltre, Banco BPM è diventato il primo e storico Jersey Sponsor indipendente della Prima Squadra Femminile, di cui esattamente un anno fa, nel settembre 2019, la Banca aveva ospitato la presentazione negli spazi di piazza Meda. Il logo Banco BPM è apparso per la prima volta sulle maglie gara delle Rossonere nell'amichevole internazionale giocata ad Amsterdam contro l’Ajax e vinta 5-0.

La prosecuzione della partnership tra Banco BPM e AC Milan rappresenta un importante elemento di continuità in grado di offrire ai clienti e ai tifosi rossoneri vantaggi ed esclusive occasioni per vivere la propria squadra del cuore da protagonisti.

L'Amministratore Delegato di AC Milan, Ivan Gazidis ha dichiarato: "Il rinnovo con Banco BPM ci rende estremamente orgogliosi perché rappresenta la continuazione di un lungo percorso proiettato verso il futuro, cogliendo nuove opportunità per una crescita comune. Sulle basi solide che sono state poste si sta costruendo qualcosa di innovativo e storico, che pone i due prestigiosi brand al centro della scena internazionale, consolidando una partnership ricca di valori positivi”"

"La partnership che ci lega ad AC Milan e che oggi rinnoviamo per i prossimi tre anni – commenta l'Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna – promuove un rapporto di significativa collaborazione con una realtà storica e di successo, nata e cresciuta nel nostro stesso contesto territoriale: un brand prestigioso, protagonista dello sport a livello mondiale. Questa partnership ci permette di condividere i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno laddove lo sport è sinonimo di educazione, formazione, responsabilità sociale e integrazione; inoltre, vede ancora una volta al centro il mondo dei giovani, attraverso la nostra vicinanza a 100 scuole calcio in cui sono coinvolte migliaia di famiglie; cosi come la sponsorship del team femminile rappresenta un’occasione importante per sostenere l’uguaglianza di genere e il rispetto, valori essenziali che la banca sta portando avanti al proprio interno con progetti ad hoc".