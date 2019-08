AC Milan e Voronezh: nuovo connubio

La Milan Academy sbarca in Russia. Dopo i recenti rinnovi con le Scuola Calcio di Algeri e Nynäshamn, il progetto rossonero continua a crescere e accoglie un nuovo membro nella famiglia delle Academy. Il centro sportivo "Platinum Arena" di Voronezh - grande città del sud-ovest russo, con oltre un milione di abitanti e che si sviluppa sull'omonimo fiume Voronezh - sarà teatro della prima Milan Academy in Russia per le prossime tre stagioni, a partire da settembre 2019. L'obiettivo è quello di sviluppare il connubio tra sport e territorio, rendendo la struttura il centro di tutte le attività sportive della regione di Voronezh, cercando di riuscire a coinvolgere, già nel primo anno, 250 ragazzi che avranno l'opportunità di studiare e partecipare alle attività Milan Academy. Il Club punta alla condivisione del Metodo Milan, trasmettendo le competenze tecniche del Settore Giovanile e i valori che da sempre contraddistinguono i colori rossoneri come la lealtà, lo spirito di sacrificio, il rispetto delle regole e la capacità di relazionarsi all'interno di un gruppo. E proprio per consolidare e arricchire questi principi è stato scelto come tecnico full-time Marco Pompili. Il progetto è ambizioso e nasce da una solida partnership con SMART IT Solutions LLC che mira a sviluppare, durante il triennio di collaborazione, un network di Academy nelle principali città della Russia. “Sono molto orgoglioso - ha detto Roman Dutka, Presidente di SMART IT Solutions LLC - che uno dei club più famosi e prestigiosi al mondo, con una tradizione ultracentenaria, avrà una presenza permanente a Voronezh. Sono sicuro che l'apertura dell'Academy porterà il calcio giovanile in Russia ad un livello completamente nuovo, grazie al lavoro di allenatori professionisti e ad una metodologia di un settore giovanile riconosciuto a livello mondiale, sfruttando una nuovissima struttura nel cuore della città".