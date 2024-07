AC Milan pronto a dare il via a uno storico Pre-Season Tour 2024 negli USA

AC Milan è pronto a dare il via al Pre-Season Tour 2024 negli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nello sviluppo globale del Club sotto la guida di RedBird Capital Partners, azionista di maggioranza. La squadra di Mister Fonseca affronterà formazioni dell'élite europea nel DIRECTV Soccer Champions Tour 2024. I rossoneri incontreranno il Manchester City il 27 luglio allo Yankee Stadium di New York, per poi sfidare il Real Madrid il 31 luglio al Soldier Field di Chicago. Il tour si concluderà con una partita contro il FC Barcelona il 6 agosto al M&T Bank Stadium di Baltimora, una sfida speciale tra due club che celebreranno il loro 125º anniversario nella prossima stagione.

Si tratta del secondo anno consecutivo in cui AC Milan sceglie il Nord America per il suo Pre-Season Tour, dopo l'esperienza positiva in California e Nevada dello scorso anno. Il nuovo Tour negli Stati Uniti sottolinea la forte connessione del Club con il mercato americano. Con 43 milioni di fan negli Stati Uniti, il Milan è il club italiano più seguito nel Paese e il più apprezzato secondo la ricerca di mercato internazionale di YouGov. Il Pre-Season Tour rafforzerà significativamente la presenza di AC Milan in una regione con un interesse crescente per il calcio e offrirà un'opportunità unica per dare ulteriore slancio alla crescita commerciale e alla forza del marchio rossonero, rinsaldando al contempo le relazioni con partner tra cui Emirates, PUMA, MSC Crociere, BMW e KONAMI. Nell'ambito di queste collaborazioni, la fanbase locale sarà coinvolta attraverso iniziative esclusive, tra cui un evento premium a Manhattan con PUMA che mette in risalto la sinergia tra calcio e moda, e uno speciale meet-and-greet che si terrà il 3 agosto presso il PUMA Flagship Store sulla Fifth Avenue.

Il Tour offrirà al Club anche l'opportunità di rafforzare la relazione con i New York Yankees, partner dei rossoneri dal 2022. Questa collaborazione strategica ha unito due dei marchi sportivi più iconici al mondo e nasce da una relazione di lunga data tra Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di maggioranza di AC Milan. Oltre alle iniziative commerciali, il Tour includerà attività dedicate alla comunità in collaborazione con Fondazione Milan. Queste iniziative, che vedranno la partecipazione di leggende del Club, mirano a supportare la comunità di New York City, rafforzando l'impegno di AC Milan in ambito di responsabilità sociale e community engagement.

Inoltre, il retail truck che accompagnerà la squadra durante le tre partite del Tour offrirà ai tifosi negli stadi la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale del Club e personalizzare le proprie maglie, consolidando il loro legame con la famiglia rossonera. Il Club rimarrà connesso con i suoi oltre 550 milioni di fan in tutto il mondo anche da oltreoceano, tramite contenuti multimediali esclusivi creati dalla Milan Media House, coinvolgendo quotidianamente i tifosi del Milan attraverso le piattaforme ufficiali del Club. I fan potranno seguire il viaggio dei rossoneri negli Stati Uniti attraverso i canali ufficiali di AC Milan.

Ulteriori informazioni sul DIRECTV Soccer Champions Tour 2024 e per acquistare i biglietti per le partite sono disponibili su https://www.soccerchampionstour.com/en/.