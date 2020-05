acmilan - Capitani sudamericani

Maggio 2020, che ha avuto il suo clou con il compleanno di Franco Baresi, uno dei capitani per eccellenza della storia rossonera di tutti i tempi, ha ricordato la centralità del valore della fascia nelle varie epoche milaniste. Naturalmente ci sono capitani storici, capitani designati all'inizio della stagione e anche capitani d'occasione, nel caso in cui ci sono diversi infortuni e sono assenti i giocatori con maggiore anzianità di servizio.

In questi casi, si regola l'allenatore a seconda di chi va in campo. Con alcune sorprese e alcune costanti. Negli ultimi dieci anni, ben quattro difensori centrali sudamericani del Milan hanno indossato, anche per una sola partita, la fascia di capitano.

È accaduto a Thiago Silva, nel novembre 2011. La squadra, in emergenza infortuni, doveva affrontare il Chievo a San Siro e Thiaguito non solo ha indossato la fascia ma ha anche segnato il primo dei quattro gol con cui i rossoneri si sono imposti sui clivensi. Un anno dopo è toccato al colombiano Mario Yepes, premiato da Massimiliano Allegri nella dura trasferta di Torino: anche in questo caso quattro reti, Torino-Milan 2-4, nel dicembre 2012. Un mese fortunato per Yepes, che fece anche gol contro la Reggina in Coppa Italia.