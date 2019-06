acmilan - "Cuore Rossonero": la tua chiave per San Siro

È già tempo di pensare alla nuova stagione per chi desidera vivere a San Siro le emozioni rossonere: la prima data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 12 giugno, quando aprirà la campagna sottoscrizioni della carta Cuore Rossonero.

La tessera è un prodotto già conosciuto dai tifosi milanisti, ma ci sono alcune importanti novità da tenere in nota per chi deve rinnovare o acquistare ex novo la propria Cuore Rossonero.

È stata, innanzi tutto, ripristinata la validità pluriennale della tessera, che scadrà ogni 4 anni (48 mesi dalla sottoscrizione) anziché al termine di ogni stagione sportiva. La tessera sarà in vendita al costo di 20€ presso la biglietteria di Casa Milan, con consegna immediata della card, oppure online (con spese di spedizione aggiuntive, variabili a seconda della destinazione).

Importante novità per chi acquista o rinnova online è la ricezione del codice tessera subito dopo il pagamento e la possibilità di richiedere, in fase di acquisto, l'attivazione della card con il riconoscimento del titolare, semplicemente fornendo copia dei documenti d'identità: piccoli cambiamenti grazie ai quali sarà più semplice fruire di tutti i vantaggi della card.

I VANTAGGI

Essere titolari di Cuore Rossonero permette di godere di vantaggi e agevolazioni esclusive, come:

Acquistare un abbonamento

Ricevere cambi nominativi da intestatari di abbonamento

Godere di listini prezzi speciali durante la stagione

Approfittare di finestre di vendita anticipata per alcune partite

Sconto del 10% sul merchandising

CUORE ROSSONERO E CAMPAGNA ABBONAMENTI

Se sei titolare di una Cuore Rossonero sottoscritta nelle passate stagioni e ancora in corso di validità, potrai regolarmente utilizzarla fino alla data di scadenza riportata sulla card stessa. Se sei in possesso di una card scaduta o in scadenza e desideri acquistare o rinnovare l'abbonamento a San Siro per la stagione 2019/20, ti consigliamo di provvedere al rinnovo della card prima di acquistare l’abbonamento: l'eventuale diritto di prelazione sarà trasferito sulla nuova tessera prodotta a seguito del rinnovo.

Cuore Rossonero, per vivere da protagonista la tua passione per il Milan!