Milan-Bari, cinque precedenti tra le due squadre a San Siro in Coppa Italia: i numeri

Oggi alle 20:24News
di Federico Calabrese

Stasera il Milan ospita il Bari a San Siro per il turno di Coppa Italia. I precedenti fra le due squadre a San Siro in Coppa Italia sono cinque, con il bilancio nettamente in favore dei rossoneri, che non hanno mai perso, ma hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, con ben 15 reti segnate e 2 subite.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity