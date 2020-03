acmilan - Grandi con le grandi

Esaltarsi contro le grandi squadre è sempre un ottimo segnale. Per le rossonere è proprio una tendenza, iniziata la scorsa stagione e portata avanti fino a questo momento del campionato (ora fermo per l'emergenza da Coronavirus). Di fronte a Juventus, Fiorentina e Roma, le avversarie tradizionalmente più forti e consolidate nella Serie A femminile, le quali condividono le zone alte della classifica, il Milan ha fatto spesso la voce grossa. I numeri parlano chiaro: finora, nel 2019/20, le ragazze di Mister Ganz hanno conquistato 8 punti sui 12 disponibili (sei con la Roma, uno con la Fiorentina e uno con la Juve), rimanendo imbattute e, in particolare, segnando la bellezza di nove gol in quattro gare. L'aspetto più rassicurante è tanto nei risultati quanto, soprattutto, nelle prestazioni.



I risultati nei big match sono sempre arrivati dopo importanti prestazioni di squadra, di volontà e sacrificio, di enorme cuore. Non a caso, ben presto, Maurizio Ganz ha usato il termine "guerriere" per definire le sue giocatrici. Basti pensare al pareggio contro la Juve al Brianteo, quando Vitale ha strappato il 2-2 all'ultimo respiro, e alla vittoria contro la Roma al Vismara, quando Thorvaldsdottir e compagne hanno trovato la forza di rimontare da 0-2 a 3-2 nella ripresa; senza dimenticare i Derby: in due anni, tra campionato e Coppa Italia, quattro successi su quattro. Segnali molto rassicuranti, di personalità, da cui ripartire quando si tornerà in campo per inseguire la qualificazione in Champions League.