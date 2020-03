acmilan - Ibra-Genoa come nel 2010

In questo 2020, Zlatan Ibrahimović aveva segnato in trasferta, contro Cagliari e Inter, aveva segnato in Coppa Italia contro il Torino. Prestazioni e carisma, oltre ai gol. Ma le statistiche erano affamate del primo gol di Ibra in casa in campionato, ed è arrivato. Nella porta sotto la curva Sud rossonera, ma purtroppo senza tifosi e purtroppo in coda ad una sconfitta.



L'ultima volta che Zlatan aveva segnato il gol dell'1-2 rispetto ad un doppio vantaggio avversario, risale al 2010 sempre a San Siro ma contro la Juventus, in quel caso allenata da Delneri. Ibra aveva sfiorato il gol già nel primo tempo di testa contro il Genoa e aveva fatto un bellissimo assist per Çalhanoğlu in area di rigore.



Nel 2010 era accaduta la stessa cosa, secondo i freddi numeri: il primo gol in casa in campionato di Zlatan era arrivato contro il Genoa. Quella volta però il Milan vinse 1-0 e ad esultare c'erano diverse migliaia di tifosi milanisti. Ibra aveva fatto gol nella stessa porta del Milan-Genoa del marzo 2020.



Era settembre nel 2010 e nel turno successivo avrebbe festeggiato il suo compleanno, vincendo di misura a Parma grazie ad un gol di Andrea Pirlo. Prima di quel gol a San Siro, nel lungo duello con il genoano Chico, Zlatan aveva segnato in Champions League contro l'Auxerre e a Roma contro la Lazio. Con il Genoa, il primo sigillo casalingo in campionato. Come ieri, anche se non proprio come ieri.