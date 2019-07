acmilan - Il racconto del test a Milanello contro il Novara

A Milanello in mattinata i rossoneri di Mister Giampaolo sono scesi in campo per un test di allenamento contro il Novara, formazione piemontese che disputerà la prossima stagione nel Girone A di Serie C. 1-1 il risultato sul campo centrale di Milanello.

Mister Giampaolo disegna sul campo un 4-3-1-2 con Suso alle spalle di Castillejo e Piątek. Tanto possesso palla, squadra corta e volontà di imporre il proprio gioco: questi i dettami del tecnico rossonero. Il Milan fa viaggiare la palla, spesso a due tocchi, spesso verticali. Queste geometrie portano Piatek e Castillejo a trovarsi davanti a Benedettini, portiere avversario, soprattutto nei primi minuti. Sono Suso e Çalhanoğlu i più pericolosi, a metà prima frazione, grazie a conclusioni dalla distanza che si spengono alte sulla traversa.

La prima frazione si chiude con un totale possesso del Milan ma con zero gol. Nella ripresa Giampaolo inserisce tre giocatori ma non cambia il canovaccio tattico. Il Novara si rende pericoloso con qualche ripartenza. Una di queste, al 60', porta Kanis a guadagnare un calcio di rigore che Stoppa trasforma, per il vantaggio degli ospiti. Il gol del pari giunge grazie al neo arrivato Theo Hernández che lascia partire un mancino dai 25 metri che sposta le mani del portiere ospite e termina la sua corsa nell'angolo alto.

IL TABELLINO

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma (18'st A. Donnarumma); Calabria (1'st Conti), Musacchio, Romagnoli (1'st Gabbia), Rodriguez (1'st Hernández); Çalhanoğlu, Biglia (18'st Strinic), Brescianini (1'st Borini); Suso (18'st Capone); Castillejo (30'st Mionic), Piątek (18'st Djalo). A disp.: Plizzari, Reina; Cutrone, Capanni, Sala. All. Giampaolo.

Novara (primo tempo): Benedettini, Barbieri, Visconti, Collodel, Sbraga, Bellich, Paroutis, Schiavi, Gonzalez, Buzzegoli, Peralta.

Novara (secondo tempo): Marricchi, Cagnano, Zacchi, Pogliano, Tartaglia, Pogliano, Kanis, Bianchi, Stoppa, Kyeremateng, Fonseca. All.: Simone Banchieri.

GOL: 15'st rig Stoppa (N), 35'st Hernandez (M).