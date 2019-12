acmilan - La regola del 4

Ibra ha le sue "abitudini" a gennaio. Visto che il gennaio 2020 sarà il primo mese della sua nuova avventura rossonera, fanno testo le puntate precedenti. Per non far torto a nessuno, Zlatan ha segnato sempre quattro gol: sia nel gennaio 2011 che nel gennaio 2012.

Anche se non fosse in campo contro la Sampdoria il prossimo 6 gennaio a San Siro, non sarebbe una novità. Anche il 6 gennaio 2011 non era stato schierato dall'inizio, per squalifica. Il Diavolo si impose 1-0 a Cagliari grazie a un gol di Strasser su assist di Cassano, ma i gol di gennaio di Ibra non si sono fatti attendere. Quattro partite, quattro gol, uno per gara.

gennaio 2011 del campione svedese è partito dalla... fine. Era il minuto numero 93 a San Siro e l'Udinese stava vincendo 4-3: ci pensa Ibra, 4-4. Poi il gol in stile stella cometa di Lecce, la rete del 2-0 contro il Cesena e del 2-0 a Catania per non far torto a nessuno. Un anno dopo, ancora gennaio e ancora Ibrahimović.

L'8 gennaio gol su rigore a Bergamo, poi la pausa nel Derby, quindi la chiusura in grande stile. Dopo la doppietta di Novara per il 3-0 milanista, Zlatan apre le marcature contro il Cagliari. Totale pratica, 4 gol. Una regola. L'augurio dei tifosi rossoneri è che non ci siano eccezioni nel gennaio 2020.