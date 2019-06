acmilan - Miglior parata 2018/19: la finale

Avete già deciso i Quarti e le Semifinali, ma è adesso che si decide davvero. Siamo arrivati alla Finale per assegnare il terzo Awards rossonero: dopo il miglior gol della Prima squadra femminile e la migliore esultanza, la miglior parata della stagione 2018/19. Da una parte il miracolo di Donnarumma su Iago Falque in Milan-Torino, dall'altra quello di Reina su Immobile in Milan-Lazio. Gesti tecnici che in questi casi hanno salvato il risultato in campionato. A scegliere l'intervento più bello tra i pali, come sempre, saranno i nostri tifosi attraverso i canali social ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter. Votate!

Ecco, nel dettaglio, la Finalissima:

Donnarumma (Milan-Torino) vs Reina (Milan-Lazio)