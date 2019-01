acmilan - Milan-Napoli, l'analisi di Ganz: ultima sfida in campionato

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

L'ultimo incontro in campionato tra le due squadre a San Siro risale allo scorso aprile. Buon primo tempo del Milan che crea diverse occasioni pericolose, culminate con la rete annullata a Musacchio per fuorigioco. Nella ripresa cresce d'intensità il Napoli che nel finale di partita ha la grande occasione per vincere la partita con Milik, che trova una risposta miracolosa di Donnarumma, lasciando il risultato invariato sullo 0-0.