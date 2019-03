acmilan - Milan-Sassuolo, l'analisi di Ganz: modulo e tattica

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha giocato per gran parte della stagione con il modulo 4-3-3. In occasione dell'ultima sfida contro la SPAL, i neroverdi sono scesi in campo con il 3-4-3, che però difficilmente sarà riproposto a San Siro. Contro il Milan, l'undici iniziale potrebbe essere: Consigli in porta; in difesa Lirola e Rogerio terzini, con al centro Peluso e Ferrari; a centrocampo dovrebbero giocare Sensi, Locatelli e Bourabia al posto dello squalificato Duncan; in attacco Berardi e Djuricic sugli esterni, a sostegno di Babacar. Un Sassuolo che proverà ad esprimere il suo potenziale offensivo.