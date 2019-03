Il Sassuolo ha vinto solo tre delle ultime 19 partite giocate in Serie A, non trovando la vittoria da quattro incontri, dove ha ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte. Nell'ultima gara disputata in Serie A, gli emiliani hanno pareggiato 1-1 in casa contro la SPAL. Un momento non semplice per il Sassuolo.