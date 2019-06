acmilan - Nazionali: vittorie per Italia, Turchia e Uruguay

Si è svolta anche la prima gara ufficiale dell'Italia, in questa nuova fase di qualificazioni all'Europeo 2020, e la Nazionale azzurra non ha deluso le attese dominando la Grecia. Ad Atene, nella terza giornata del Gruppo J, la squadra del CT Mancini si è imposta nettamente 3-0 grazie a un grande primo tempo e ai gol di Barella al 23', Insigne al 30' e Bonucci al 33'. Romagnoli è rimasto in panchina. Un'ottima prova che rilancia l'Italia da sola e a punteggio pieno al primo posto.

Anche per un altro rossonero, Calhanoglu, non c'è stato spazio in Nazionale. La Turchia è stata protagonista della vittoria più sorprendente, battendo 2-0 la Francia campione del Mondo. Al 30' e al 40' le reti di Ayhan e Under hanno colpito gli avversari e firmato il verdetto finale. Tre punti d'oro, conquistati in casa, che regalano alla Turchia sorpasso e vetta solitaria del Gruppo H a quota nove.

Infine, in preparazione della Coppa America, successo per l'Uruguay di Laxalt in amichevole. Per Diego, a Montevideo, 90' in campo nel successo per 3-0 contro il Panama.