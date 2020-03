acmilan - Op-ed: nel nome di Massaro

Sono nato nel giugno del 1994 da papà milanista e mi chiamo Daniele, servono altri indizi? Il mio nome mi è stato dato in onore di uno degli eroi della Finale di Atene vinta 4-0 contro il Barcellona giocata un mese prima. Con la sua doppietta ci permise di alzare per la quinta volta la Coppa dei Campioni: parlo di Daniele Massaro. Da quel momento non poteva che nascere un nuovo tifoso rossonero (con coccarda milanista sulla porta della stanza di ospedale), marchiato per sempre dal proprio nome.

di Daniele Costantino

Daniele, sei il miglior esempio di "milanista nel destino". Perché non potevi che nascere sotto una bandiera diversa e in un momento migliore. E. inevitabilmente, non potevi che essere rossonero per sempre.

