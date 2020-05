acmilan - Rossoneri contesi

Il calcio rende famosi e questo accresce la fama e la risonanza dei giocatori e dei comuni o di nascita o di residenza. Ed è proprio questo il punto che ha dato vita a gustose rivalità e gelosie per diversi giocatori del Milan, anche di epoche diverse fra loro. Oggi il capitano rossonero è Alessio Romagnoli, che è nato ad Anzio.



Ma non ricordatelo troppo sia a lui che ai nettunesi: tutti i siti cittadini hanno sottolineato, nel dicembre 2015, quando Alessio ha inaugurato il Milan Club Nettuno, che lui è e si sente "nettunese" verace. Fra i due comuni laziali, peraltro, c'è forte campanilismo. Lo stesso esistente fra i territori della bergamasca e del bresciano, come ben sanno due prodotti del Settore Giovanile del Milan.



Alberto Paloschi, autore del gol del Milan dopo pochi secondi all'esordio nel 2008 contro il Siena, è nato a Chiari in provincia di Brescia. Ma lui ha sempre abitato a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, e si sente bergamasco. Situazione inversa per l'attuale Primavera rossonero Marco Brescianini. Lui è nato a Cividate in provincia di Bergamo, ma è bresciano di Erbusco e si sente bresciano a tutti gli effetti.



Stesso ceppo ma diverse sfumature per altri due rossoneri storici: Alessandro Costacurta e Zlatan Ibrahimovic. Billy è di Jerago con Orago, in provincia di Varese, ma forse più di Orago che di Jerago. Così come Ibra: è senza dubbio di Malmoe, ma se diventa imprenditore nel calcio a Stoccolma, i suoi concittadini della Scania si ingelosiscono.