acmilan - Season Review, Empoli-Milan: fanno tutto i rossoneri

Settimana di tre partite e quindi di nove punti in palio. Due se ne erano andati contro l'Atalanta e l'obiettivo era conquistare gli altri sei. Il giovedì sera di Empoli inizia bene con il gol di Biglia, ma la curva della prestazione si abbassa. I toscani si accorgono che il Milan privo di Cutrone e Higuain non è uno spauracchio e creano le loro occasioni. Eppure il pareggio empolese a metà ripresa nasce da un errore gratuito rossonero. È quello il momento in cui la squadra di Gattuso torna ad attaccare, ma il portiere dei toscani Terracciano sale in cattedra e diventa il migliore in campo per l'1-1 finale.