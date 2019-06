acmilan - Season Review, Lazio-Milan: il pari dell'Olimpico

LAZIO-MILAN: IL PARI DELL'OLIMPICO

La sosta per le Nazionali di metà novembre è stata una ecatombe per la linea difensiva del Milan. Dopo l'infortunio di Caldara di fine ottobre, altre due tegole pesanti sul reparto: lo stop con tanto di problema al legamento crociato contro la Juventus per Musacchio e una lesione muscolare per Romagnoli durante il ritiro degli azzurri a ridosso della gara casalinga contro il Portogallo. Causa infortuni, Gattuso deve rivoluzionare tutto. La scelta finale del tecnico rossonero, in vista della gara cruciale sul campo della Lazio, ricade sulla difesa a tre imperniata su Abate, Zapata e Rodriguez. Il Milan parte titubante, subisce qualche occasione da rete, ma poi risale la corrente e nel secondo tempo si porta in vantaggio con la conclusione deviata di Kessie. Penalizzati dagli infortuni a cinque titolari e privi dello squalificato Higuain, i rossoneri vengono raggiunti sull'1-1 solo nel tempo di recupero con un tiro di Correa.