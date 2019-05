acmilan - SPAL-Milan, l'analisi di Ganz: l'ultima sfida in campionato

La SPAL che ospiterà il Milan allo stadio Mazza di Ferrara è una squadra che ha vissuto una stagione di buon livello e che nella seconda parte è stata brava a centrare una salvezza raggiunta con anticipo rispetto alla fine del campionato. La SPAL, grazie ai 42 punti conquistati in 37 giornate, occupa l'11° posizione in classifica. Nelle vesti di tattico per Milan TV, Maurizio Ganz ci racconta i segreti della formazione biancazzurra.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO A FERRARA

Risale al febbraio 2018, 24° giornata della scorsa stagione. In quell'occasione il Milan trovò il vantaggio dopo solo un minuto con Cutrone, veloce a ribadire in rete una corta respinta di Meret. Nel secondo tempo ancora Patrick (doppietta), poi Biglia e Borini fissarono il risultato sul definitivo 4-0.