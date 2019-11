acmilan - #tbt: i due pareggi del 1996

Il 1996 è un anno a sè. Si sono giocate due partite fra Juventus e Milan a Torino e sono finite entrambe in parità. Partite orgogliose e caratteriali più che tecniche, ma del tutto singolari e particolari in una sfida che sul piano statistico e storico si segnala più per le vittorie di una delle squadre, a seconda delle epoche, che per i pareggi. La mini-serie del 1996 inizia a febbraio. Il Milan era in testa alla classifica e per la Juventus la gara del Delle Alpi era l'ultima occasione per rimettere in discussione il campionato.

La squadra di Marcello Lippi, che in Champions League andava forte tanto che avrebbe vinto la coppa a fine stagione, puntava tutto sullo Juventus-Milan del ritorno dopo aver perso 2-1 all'andata a San Siro. Serata fredda a Torino e dopo quattro minuti Antonio Conte aveva già portato in vantaggio i bianconeri: per il Milan si preannunciava una serata da lupi.

I rossoneri erano riusciti a recuperare Weah, nonostante lo scontro con il portiere avversario nella partita di sette giorni prima vinta 3-2 contro il Bari. Proprio Weah, in una azione alla mezz'ora del primo tempo, avviata da Albertini (che si infortuna e viene sostituito dal giovane Ambrosini) e perfezionata dall'assist di Donadoni, sarebbe riuscito a pareggiare di testa. Partita molto dura, con molti falli: a conferma di una rivalità sportiva sempre esistita fra Juventus e Milan. Risultato finale 1-1 e assalto al primo posto fallito da parte dei bianconeri.

Sette mesi dopo, le parti si erano invertite e la Juventus sognava molte rivincite. Dopo 8 giornate, il Milan aveva già perso 3 volte e aveva "solo" 13 punti, pochi per la squadra campione d'Italia in carica. Nel novembre 1996, però, proprio in Juve-Milan, i campioni della squadra di Tabarez ritrovano orgoglio a Torino: il Milan in completa tenuta rossa impone lo 0-0 alla capolista nettamente favorita.