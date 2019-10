acmilan - #tbt: il Barone e il campionato

Che giornata l'8 ottobre. Nel 1922 era nato il Barone. Un fuoriclasse del Mar del Baltico, Nils Liedholm. Nato a Valdermarsvik, una città della Svezia meridionale che, per difficoltà di pronuncia, sarebbe stata superata nella mitologia rossonera solo molti anni dopo dalla ucraina Dvirkivščyna, la città natale di Andriy Shevchenko.

Il marchio di classe e di stile impresso da Liddas sulla storia del Milan viene dopo le vittorie, le presenze, i passaggi riusciti (praticamente tutti) e i gol. L'uomo della Stella del decimo Scudetto non solo è stato capitano e allenatore del Milan, ma ha anche dato alla luce un grande tifoso rossonero come suo figlio Carlo. Ogni anno il premio Liedholm fa cultura sportiva e ha spesso premiato personaggi, da Carlo Ancelotti e Paolo Maldini in poi, che hanno fatto parte della galleria più pura dei campioni milanisti.

Il giorno dopo compie, invece, il 31° anno d'eta l'ultimo campionato iniziato a ottobre inoltrato, come usava una volta, sia per la Serie A che per il Milan. Impensabile oggi, con il calcio d'inizio della Serie A fissato nei giorni successivi al Ferragosto. Quel 9 ottobre 1988, il Milan tornava a giocare dopo tanti con lo Scudetto sul petto da squadra campione d'Italia in carica.

Milan-Fiorentina si concluse sul 4-0 con tripletta di Virdis e rete di Donadoni, non male per essere la prima giornata. Era anno olimpico il 1988 e la stessa cosa sarebbe accaduta anche dopo i Giochi di Sidney, con la prima giornata fissata nel 2000 il 1° ottobre e con il Milan vittorioso sul Vicenza 2-0 a San Siro. Mese molto particolare l'ottobre rossonero, il mese del primo Derby giocato e vinto dal Milan nel 1908, il mese del compleanno di Marco Van Basten. Ma di tutto questo parleremo più avanti.