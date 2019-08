acmilan - #tbt: il Milan delle doppiette

All'inizio dell'autunno del 1997, Fabio Capello fece di tutto per avere in squadra Leonardo. Per riuscire a strapparlo al PSG, per accrescere il tasso di qualità della squadra. Al suo arrivo da Parigi, Don Fabio lo schiera subito, ma ci sono delle difficoltà. Non di Leonardo, ma nella "quadra" della squadra: poca identità, poco amalgama come si diceva una volta, sconfitte contro Udinese e Lecce. Bisognava, allora, che Leonardo non si limitasse ad arrivare al Milan, ma doveva anche prendersi subito delle responsabilità.

Tutto questo accade il 9 novembre 1997, nel primo buon momento stagionale del Milan 1997-98. Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce e dopo la sosta, i rossoneri vincono a Genova di slancio: 3-0 e ottima prestazione. Bisogna confermarsi in casa contro il Brescia e Leonardo sale in cattedra. Al 7' e al 25' del primo tempo, il brasiliano fa doppietta: il Milan vince 2-1. Per un'altra doppietta di un attaccante rossonero contro il Brescia a San Siro in campionato, si sarebbero poi dovuti attendere quasi sette anni.

Nel maggio 2004 un gol di Jon Dahl Tomasson nel primo tempo e un gol dello stesso Tomasson nella ripresa. Anche così il Milan superò le rondinelle 4-2 nell'ultima giornata di campionato 2003-04. Era la festa scudetto, ma anche il tributo per gli addii al calcio di Roberto Baggio in primis ma anche di Fernando Redondo. Il pallone del secondo gol dell'attaccante danese, un lob di testa, era entrato oltre la linea di porta ma era subito rimbalzato fuori: Kaká lo ribadì in rete. "È mio, è mio", disse subito Tomasson al suo arrivo in panchina dopo la sostituzione.

Aveva ragione lui, era suo. Una doppietta, questa volta "italiana", contro il Brescia i rossoneri l'avrebbero poi realizzata due anni dopo. Ma era Coppa Italia. Era il secondo anno di fila che Marek Hamšík affrontava il Milan nella Coppa nazionale da giocatore del Brescia. L'8 novembre 2006 finisce 4-2 per i rossoneri a San Siro, ma dopo la prima ora di partita i bresciani erano in vantaggio 2-0. Nell'ultima mezz'ora la doppietta di Marco Borriello, le reti di Brocchi e di Inzaghi.