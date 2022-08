Adli mediano, il pensiero di Pioli: "In questo momento la vedo difficile"

MilanNews.it

Adli mediano in attesa del mercato può essere una soluzione? Ecco il pensiero del tecnico del Milan, Stefano Pioli, espresso nella conferenza stampa odierna pre-Bologna: "Innanzitutto, sono contento per la nascita della figlia. Ieri non c'era, ma oggi si è allenato ed è disponibile per domani. Mi piace molto come giocatore, poi devo fare delle scelte. Verrà il momento anche per lui per trovare spazio. In questo momento la vedo difficile farlo giocare tra i due mediani, più probabile come mezzala in un centrocampo a 3".