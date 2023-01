MilanNews.it

Yacine Adli, sin da quando è arrivato a Milano, ha avuto questo strano rendimento: interessante e a tratti bene nelle gare amichevoli per poi scomparire nel corso delle gare ufficiali dove ha trovato anche poco spazio. In 9 amichevoli giocate, Yacine è andato a segno in 3 occasioni diverse: contro Wolfsberger, Pergolettese e Lumezzane.