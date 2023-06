Ag. Baldanzi: "Sarà protagonista del mercato: è il miglior giovane italiano"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nel suo intervento a TMW dopo l'incontro con l'Inter, Federico Pastorello ha parlato anche del futuro di Tommaso Baldanzi, talento che si è messo in luce con la maglia dell'Empoli: "Non ne ho parlato qui (con l'Inter, ndr). Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l'Empoli con cui il dialogo è cordiale".