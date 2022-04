Agnelli: "Maldini perfetto ma con Gazidis-Massara come Nedved con Paratici-Marotta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso della chiacchierata sul palco dell'evento Il Foglio a San Siro, Andrea Agnelli, Presidente di Juventus, ha parlato anche dell'ingresso dei grandi ex nelle società. "Pensare che essere stato un grande sportivo significhi essere grande dirigente, non è assioma diretto: nel Milan, Maldini ha un ruolo di spicco ma a fianco ha un ad con grande cv come Ivan Gazidis. E' un riferimento forte e poi c'è Ricky Massara che è un ds forte. Maldini si inserisce in modo perfetto. Per Pavel Nedved ho fatto io il ruolo di tutor ma aveva Marotta e Paratici: lo hai inserito con loro, ha capito le dinamiche fuori dal campo. Quel che dicono è 'non pensavo fosse così complicato' o 'non pensavo ci fossero così tante cose da fare'. E' necessario avere figure così".