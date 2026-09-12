Albertini ci crede: "Proverei a dare una chance a Camarda"

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Le interessanti considerazioni e parole di Demetrio Albertini, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Ramos e Francesco Camarda

Così, in vista della sfida di stasera tra Lazio e Milan, l'ex metronomo rossonero Demetrio Albertini è stato intervistato ieri mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Un curioso estratto delle sue considerazioni su Ramos e Camarda:

"Ramos? Al Venezia ha fatto un gol davvero bomber, con un grande taglio e una straordinaria velocità di esecuzione. Deve essere supportato al meglio perché con gol e prestazioni dimostri tutto il suo valore. Bene Ramos dunque, ma vorrei vedere anche Camarda.

Infatti, onestamente vorrei ci fosse più coraggio nel lanciare i ragazzi. Amorim ha dimostrato di averlo avuto in passato e di fare le sue scelte non in base all’età o a gerarchie prestabilite, ma puntando su chi reputava pronto per giocare, giovane o meno. A Camarda darei una chance, così come a Comotto di cui mi parlano tutti molto bene ed è bravissimo. Un allenatore che arriva dall’estero ha questa cultura e più facilità nel prendere certe decisioni: qui da noi, specie negli ultimi anni, è sempre stato complicato".