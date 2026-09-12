Milan, Amorim lo ha annunciato: stasera i primi minuti stagionali di Pulisic

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Ruben Amorim ha annunciato che oggi Christian Pulisic giocherà i suoi primi minuti stagionali contro la Lazio. L'americano troverà spazio a gara in corso

Ruben Amorim, durante la conferenza stampa di ieri a Milanello, ha annunciato che stasera contro la Lazio Christian Pulisic, dopo tre partite di fila in cui è rimasto in panchina per 90', giocherà i suoi primi minuti stagionali: "Lo vedrete domani, non so se dall'inizio o a gara in corso. Penso che giocherà qualche minuto. Mi piace molto come giocatore. È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori. Non dimenticate che ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha avuto una botta e si è fermato. Non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un "nome": questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi prinicipi. Pulisic è molto importante per me. Dopo la sosta per le nazionali ci sono 8 settimane con tre partite a settimane: tutti saranno stanchi per quanto si giocherà. Pulisic è importante e giocherà tante partite. Ma bisogna capire il contesto e la mia storia per capire perché faccio certe scelte. Ma vedrete Pulisic fin da questo weekend".

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Pulisic, tornato in gruppo lo scorso 21 agosto dopo aver recuperato dall'infortunio rimediato al Mondiale (una microfrattura e un edema osseo a tibia e perone della gamba destra), troverà spazio a partita in corso sulla trequarti dove giocheranno dal primo minuto Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot.