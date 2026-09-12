Verso Lazio-Milan, Tuttosport titola: "Cisse è favorito su Loftus-Cheek"

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Per la partita di stasera contro la Lazio, Alphadjo Cisse dovrebbe essere preferito a Ruben Loftus-Cheek sulla trequarti rossonera

Tuttosport in edicola stamattina titola così in vista di Lazio-Milan di questa sera alle 18 all'Olimpico di Roma: "Cisse è favorito su Loftus-Cheek". Dopo aver iniziato dalla panchina contro la Juventus, Alphadjo Cisse dovrebbe tornare titolare contro i biancocelesti nel ruolo di trequartista di sinistra. Il fantasista italiano, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek, agirà alle spalle di Gonçalo Ramos insieme ad Adrien Rabiot.

Di Cisse ha parlato ieri in conferenza stampa anche Ruben Amorim, il quale, sulle voci che stanno accostando il trequartista alla Nazionale maggiore italiana, ha dichiarato: "Cisse se giocasse in Nazionale sarebbe libero, è pronto. Ma secondo tempo ci vuole più tempo per favorire la sua crescita: io ho già notato una differenza tra le partite in casa e quelle fuori casa. Giocare a San Siro è tosta, dategli tempo. Ma se lo mettete in Nazionale non sarà timido, giocherà. Ma dategli tempo per diventare il giocatore che può diventare".