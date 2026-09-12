Milan, Cardinale fa quattro su quattro: sarà presente anche stasera all'Olimpico
Gerry Cardinale sarà presente questa sera all'Olimpico di Roma per la partita del suo Milan contro la Lazio. Per il patron rossonero si tratterà della quarta presenza allo stadio in questo inizio di stagione dopo aver assistito in tribuna a tutte le altre tre gare giocate finora dal Diavolo contro Torino, Venezia e Juventus. Il numero uno di RedBird non è stato alla vigilia a Milanello, ma sbarcherà direttamente oggi a Roma per stare vicino alla squadra milanista e a Ruben Amorim. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.
LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Direttore di gara: Maurizio Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Olimpico di Roma
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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