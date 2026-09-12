Milan, Cardinale fa quattro su quattro: sarà presente anche stasera all'Olimpico

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Anche questa sera Gerry Cardinale sarà presente allo stadio per vedere da vicino il suo Milan affrontare la Lazio a Roma

Gerry Cardinale sarà presente questa sera all'Olimpico di Roma per la partita del suo Milan contro la Lazio. Per il patron rossonero si tratterà della quarta presenza allo stadio in questo inizio di stagione dopo aver assistito in tribuna a tutte le altre tre gare giocate finora dal Diavolo contro Torino, Venezia e Juventus. Il numero uno di RedBird non è stato alla vigilia a Milanello, ma sbarcherà direttamente oggi a Roma per stare vicino alla squadra milanista e a Ruben Amorim. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Maurizio Marcenaro

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Olimpico di Roma

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it