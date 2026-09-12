Milan, Warren Bondo non sarà reintegrato: si allenerà ancora a parte

vedi letture

A differenza di quanto successo con Tomori, il Milan non ha nessuna intenzione di reintegrare Bondo in quanto non fa parte del progetto tecnico di Amorim

Tra i giocatori messi sul mercato durante l'estate da Ruben Amorim c'è anche Warren Bondo che però non ha trovato una nuova sistemazione e quindi è ancora un giocatore del Milan, anche se finora non si è mai allenato in gruppo. E continuerà ad allenarsi a parte perchè il club e il tecnico portoghese, a differenza di quanto successo con Fikayo Tomori, non hanno intenzione di reintegrarlo. Lo riferisce Tuttosport che spiega che il giovane centrocampista non fa parte del progetto tecnico milanista.

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa della Lazio, Amorim ha spiegato perchè Bondo non tornerà a far parte del gruppo rossonero: "Se è il caso di reintegrare Bondo? Abbiamo abbastanza giocatori, abbiamo un giocatore extra per ogni ruolo. Siamo a posto, abbiamo giocatori pronti per tutte le nostre esigenze".