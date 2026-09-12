Verso la Lazio, novità di formazione nel Milan: Rabiot in mezzo al campo con Modric, Loftus-Cheek trequartista

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Novità di formazione nel Milan che stasera affronterà la Lazio: Rabiot arretra a centrocampo al fianco di Modric, Loftus-Cheek trequartista

Secondo quanto riferisce Sky, ci sarebbero novità importanti sulla formazione del Milan che inizierà dal primo minuto questa sera contro la Lazio all'Olimpico di Roma: a differenza delle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, infatti, in mezzo al campo, al fianco di Luka Modric, non ci sarà Yunus Musah, ma Adrien Rabiot che dunque non giocherà come a Torino contro la Juventus da trequartista. Alle spalle di Gonçalo Ramos, oltre ad Alphadjo Cisse, ci sarà invece Ruben Loftus-Cheek.

Tutto confermato invece il resto della formazione di Ruben Amorim: in porta Mike Maignan, in difesa ci saranno Mario Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic, a destra spazio a Samuel Chukwueze e a sinistra Pervis Estupinan.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

3-4-2-1

Maignan

Gila De Winter Pavlovic

Chukwueze Modric Rabiot Estupinan

Loftus-Cheek Cisse

Ramos