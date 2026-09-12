Verso la Lazio, novità di formazione nel Milan: Rabiot in mezzo al campo con Modric, Loftus-Cheek trequartista
Secondo quanto riferisce Sky, ci sarebbero novità importanti sulla formazione del Milan che inizierà dal primo minuto questa sera contro la Lazio all'Olimpico di Roma: a differenza delle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, infatti, in mezzo al campo, al fianco di Luka Modric, non ci sarà Yunus Musah, ma Adrien Rabiot che dunque non giocherà come a Torino contro la Juventus da trequartista. Alle spalle di Gonçalo Ramos, oltre ad Alphadjo Cisse, ci sarà invece Ruben Loftus-Cheek.
Tutto confermato invece il resto della formazione di Ruben Amorim: in porta Mike Maignan, in difesa ci saranno Mario Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic, a destra spazio a Samuel Chukwueze e a sinistra Pervis Estupinan.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN
3-4-2-1
Maignan
Gila De Winter Pavlovic
Chukwueze Modric Rabiot Estupinan
Loftus-Cheek Cisse
Ramos
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan