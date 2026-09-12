Juventus, Woltemade rivela il suo idolo: "Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me"

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L'attaccante bianconero Woltemade ha rivelato che Zlatan Ibrahimovic è sempre stato per lui un punto di riferimento

Nick Woltemade, nuovo attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista a DAZN nella quale ha commentato anche le parole di Gigi Buffon che nei giorni scorsi ha spiegato di vedere delle similitudini tra il tedesco e Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan: "Essere nella stessa frase con Ibrahimovic per di più pronunciata da Buffon è incredibile. Quando senti giocatori di quel livello parlare di te è una gran bella sensazione, quindi ho apprezzato davvero tanto quello che ha detto su di me paragonandomi a Ibrahimovic e spero di poter dire un giorno di esserci riuscito a replicare quello che ha fatto e mettere una spunta su questo obiettivo. Buffon è una leggenda, solo il fatto che pronunci il mio nome mi rende orgoglioso.

Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me, è stato un giocatore che ho amato guardare, per tecnica, per abilità e agilità, ho imparato tanto guardandolo. È un idolo per me da sempre" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.